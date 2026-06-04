NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Veeco Instruments von vor 10 Jahren verdient

Veeco Instruments-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Veeco Instruments-Papier bei 18,03 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 554,631 Veeco Instruments-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33 533,00 USD, da sich der Wert einer Veeco Instruments-Aktie am 03.06.2026 auf 60,46 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 235,33 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Veeco Instruments eine Börsenbewertung in Höhe von 3,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at