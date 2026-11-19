Vor Jahren in Veeco Instruments-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Veeco Instruments-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Veeco Instruments-Anteile letztlich bei 25,65 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Veeco Instruments-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 389,864 Veeco Instruments-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 37,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 639,38 USD wert. Mit einer Performance von +46,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Veeco Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at