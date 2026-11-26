Vor Jahren in Veeco Instruments-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Veeco Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,23 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Veeco Instruments-Aktie investierten, hätten nun 3,421 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Veeco Instruments-Aktien wären am 25.11.2026 123,98 USD wert, da der Schlussstand 36,24 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,98 Prozent angewachsen.

Am Markt war Veeco Instruments jüngst 2,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at