NASDAQ Composite Index-Papier Verint Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verint Systems von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde die Verint Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Verint Systems-Anteile betrug an diesem Tag 48,64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Verint Systems-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,056 Verint Systems-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.04.2024 auf 29,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,32 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -39,68 Prozent.

Verint Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at