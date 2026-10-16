VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|Lukratives VeriSign-Investment?
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16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das VeriSign-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen VeriSign-Anteile an diesem Tag bei 259,79 USD. Bei einem VeriSign-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,385 VeriSign-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des VeriSign-Papiers auf 304,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,05 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 17,05 Prozent.
Insgesamt war VeriSign zuletzt 27,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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