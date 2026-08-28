VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|Frühes Investment
|
28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden VeriSign-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 206,53 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 48,419 VeriSign-Aktien im Depot. Die gehaltenen VeriSign-Aktien wären am 27.08.2026 14 270,57 USD wert, da der Schlussstand 294,73 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,71 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für VeriSign eine Börsenbewertung in Höhe von 26,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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