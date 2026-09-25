VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|Rentable VeriSign-Investition?
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 25.09.2023 wurde das VeriSign-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 200,94 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,498 VeriSign-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 24.09.2026 145,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 291,88 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 45,26 Prozent gleich.
Der Börsenwert von VeriSign belief sich jüngst auf 26,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VeriSign Inc.
Analysen zu VeriSign Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VeriSign Inc.
|254,30
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.