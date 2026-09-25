VeriSign Aktie

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WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029

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Rentable VeriSign-Investition? 25.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in VeriSign-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 25.09.2023 wurde das VeriSign-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 200,94 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,498 VeriSign-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 24.09.2026 145,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 291,88 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 45,26 Prozent gleich.

Der Börsenwert von VeriSign belief sich jüngst auf 26,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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