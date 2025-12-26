VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|Investmentbeispiel
|
26.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das VeriSign-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die VeriSign-Aktie letztlich bei 214,59 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,660 VeriSign-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 145,21 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 24.12.2025 auf 245,75 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 14,52 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von VeriSign betrug jüngst 22,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Jetzt informieren!