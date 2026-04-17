NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 17.04.2021 wurde die VeriSign-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der VeriSign-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 208,16 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,804 VeriSign-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 315,57 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Anteils am 16.04.2026 auf 273,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,56 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte VeriSign einen Börsenwert von 25,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at