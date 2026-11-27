Anleger, die vor Jahren in VeriSign-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 27.11.2021 wurden VeriSign-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 241,02 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die VeriSign-Aktie investiert, befänden sich nun 0,415 VeriSign-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 132,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 319,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,55 Prozent erhöht.

VeriSign wurde am Markt mit 28,58 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at