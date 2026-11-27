VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|VeriSign-Performance im Blick
|
27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 27.11.2021 wurden VeriSign-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 241,02 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die VeriSign-Aktie investiert, befänden sich nun 0,415 VeriSign-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 132,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 319,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,55 Prozent erhöht.
VeriSign wurde am Markt mit 28,58 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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