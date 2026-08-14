NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VeriSign-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in VeriSign-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die VeriSign-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 83,25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,201 VeriSign-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 344,92 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Papiers am 13.08.2026 auf 287,15 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +244,92 Prozent.

Alle VeriSign-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at