VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|VeriSign-Investment im Blick
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14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VeriSign-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die VeriSign-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 83,25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,201 VeriSign-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 344,92 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Papiers am 13.08.2026 auf 287,15 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +244,92 Prozent.
Alle VeriSign-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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