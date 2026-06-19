VeriSign Aktie

VeriSign für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029

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Frühe Investition 19.06.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen VeriSign-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der VeriSign-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 84,35 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hat, hat nun 11,855 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der VeriSign-Aktie auf 264,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 137,40 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 3 137,40 USD, was einer positiven Performance von 213,74 Prozent entspricht.

VeriSign erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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