VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|VeriSign-Investition im Blick
|
16.01.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades VeriSign-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 213,91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,467 VeriSign-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 15.01.2026 auf 249,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116,51 USD wert. Mit einer Performance von +16,51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von VeriSign belief sich zuletzt auf 23,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VeriSign Inc.
Analysen zu VeriSign Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VeriSign Inc.
|215,00
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.