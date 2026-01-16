VeriSign Aktie

VeriSign für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
VeriSign-Investition im Blick 16.01.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in VeriSign eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades VeriSign-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 213,91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,467 VeriSign-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 15.01.2026 auf 249,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116,51 USD wert. Mit einer Performance von +16,51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von VeriSign belief sich zuletzt auf 23,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu VeriSign Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu VeriSign Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

VeriSign Inc. 215,00 0,37% VeriSign Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen