NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in VeriSign eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades VeriSign-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 213,91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,467 VeriSign-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 15.01.2026 auf 249,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116,51 USD wert. Mit einer Performance von +16,51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von VeriSign belief sich zuletzt auf 23,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at