NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in VeriSign-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das VeriSign-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 221,00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die VeriSign-Aktie investiert, befänden sich nun 0,452 VeriSign-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,50 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 11.06.2026 auf 279,57 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 126,50 USD, was einer positiven Performance von 26,50 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von VeriSign belief sich zuletzt auf 26,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at