VeriSign für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029

VeriSign-Anlage im Blick 06.03.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel hätte eine VeriSign-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in VeriSign-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit VeriSign-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 239,94 USD. Bei einem VeriSign-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,168 VeriSign-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.03.2026 auf 238,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 994,83 USD wert. Damit wäre die Investition 0,52 Prozent weniger wert.

Insgesamt war VeriSign zuletzt 21,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

