NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VeriSign-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 27.02.2016 wurde die VeriSign-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 85,88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,164 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 262,33 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 26.02.2026 auf 225,29 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 162,33 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von VeriSign belief sich zuletzt auf 19,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at