VeriSign Aktie

VeriSign für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029

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Lukrative VeriSign-Investition? 27.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VeriSign-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VeriSign-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der VeriSign-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das VeriSign-Papier letztlich bei 89,25 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hat, hat nun 11,204 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2026 auf 250,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 810,08 USD wert. Damit wäre die Investition um 181,01 Prozent gestiegen.

VeriSign erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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