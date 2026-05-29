VeriSign Aktie

VeriSign für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative VeriSign-Investition? 29.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VeriSign-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in VeriSign-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 29.05.2025 wurde das VeriSign-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 268,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das VeriSign-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,722 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.05.2026 auf 296,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 102,20 USD wert. Damit wäre die Investition um 10,22 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von VeriSign betrug jüngst 26,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu VeriSign Inc.

mehr Nachrichten