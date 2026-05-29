NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VeriSign-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in VeriSign-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 29.05.2025 wurde das VeriSign-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 268,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das VeriSign-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,722 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.05.2026 auf 296,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 102,20 USD wert. Damit wäre die Investition um 10,22 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von VeriSign betrug jüngst 26,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at