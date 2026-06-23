Vertex Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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Lohnender Vertex Pharmaceuticals-Einstieg? 23.06.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Vertex Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vertex Pharmaceuticals-Anteile bei 88,20 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,134 Vertex Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 529,24 USD, da sich der Wert einer Vertex Pharmaceuticals-Aktie am 22.06.2026 auf 466,79 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +429,24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vertex Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 114,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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