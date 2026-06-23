NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Vertex Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vertex Pharmaceuticals-Anteile bei 88,20 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,134 Vertex Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 529,24 USD, da sich der Wert einer Vertex Pharmaceuticals-Aktie am 22.06.2026 auf 466,79 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +429,24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vertex Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 114,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at