Vertex Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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Lukrativer Vertex Pharmaceuticals-Einstieg? 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vertex Pharmaceuticals gewesen.

Vertex Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Vertex Pharmaceuticals-Papier bei 93,10 USD. Bei einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,074 Vertex Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 558,01 USD, da sich der Wert einer Vertex Pharmaceuticals-Aktie am 14.09.2026 auf 519,51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 458,01 Prozent zugenommen.

Am Markt war Vertex Pharmaceuticals jüngst 130,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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