Vertex Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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Lukrative Vertex Pharmaceuticals-Investition? 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vertex Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Vertex Pharmaceuticals-Anteile an diesem Tag 351,10 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Vertex Pharmaceuticals-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,848 Vertex Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 544,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 550,90 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 550,90 USD entspricht einer Performance von +55,09 Prozent.

Vertex Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 137,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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