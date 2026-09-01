NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vertex Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Vertex Pharmaceuticals-Anteile an diesem Tag 351,10 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Vertex Pharmaceuticals-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,848 Vertex Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 544,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 550,90 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 550,90 USD entspricht einer Performance von +55,09 Prozent.

Vertex Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 137,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at