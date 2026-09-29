Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Vertex Pharmaceuticals-Anlage unter der Lupe
|
29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Vertex Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 347,74 USD wert. Bei einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,757 Vertex Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 174,27 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Papiers am 28.09.2026 auf 527,67 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 51,74 Prozent.
Der Börsenwert von Vertex Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 133,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vertex Pharmaceuticals Inc.
Analysen zu Vertex Pharmaceuticals Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vertex Pharmaceuticals Inc.
|462,90
|-0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.