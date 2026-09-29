Vertex Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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Vertex Pharmaceuticals-Anlage unter der Lupe 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Vertex Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 347,74 USD wert. Bei einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,757 Vertex Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 174,27 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Papiers am 28.09.2026 auf 527,67 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 51,74 Prozent.

Der Börsenwert von Vertex Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 133,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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