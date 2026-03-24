Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Hochrechnung
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vertex Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 211,54 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,272 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 330,95 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Papiers am 23.03.2026 auf 451,24 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +113,31 Prozent.
Der Börsenwert von Vertex Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 114,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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