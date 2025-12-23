Vertex Pharmaceuticals Aktie

Vertex Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 23.12.2025 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vertex Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Vertex Pharmaceuticals-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Vertex Pharmaceuticals-Aktie bei 289,69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,520 Vertex Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Vertex Pharmaceuticals-Aktien wären am 22.12.2025 15 889,74 USD wert, da der Schlussstand 460,31 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 58,90 Prozent.

Vertex Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 115,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vertex Pharmaceuticals Inc.mehr Nachrichten