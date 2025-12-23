NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vertex Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Vertex Pharmaceuticals-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Vertex Pharmaceuticals-Aktie bei 289,69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,520 Vertex Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Vertex Pharmaceuticals-Aktien wären am 22.12.2025 15 889,74 USD wert, da der Schlussstand 460,31 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 58,90 Prozent.

Vertex Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 115,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at