Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Lohnende Vertex Pharmaceuticals-Anlage?
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09.06.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 334,11 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 2,993 Vertex Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Vertex Pharmaceuticals-Papiere wären am 08.06.2026 1 325,79 USD wert, da der Schlussstand 442,96 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +32,58 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Vertex Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 113,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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