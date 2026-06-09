NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 334,11 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 2,993 Vertex Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Vertex Pharmaceuticals-Papiere wären am 08.06.2026 1 325,79 USD wert, da der Schlussstand 442,96 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +32,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vertex Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 113,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at