Vertex Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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Frühes Investment 11.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Vertex Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Vertex Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 195,25 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 5,122 Vertex Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 523,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 683,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 168,33 Prozent.

Am Markt war Vertex Pharmaceuticals jüngst 125,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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