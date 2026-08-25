NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Vertex Pharmaceuticals-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Vertex Pharmaceuticals-Anteile an diesem Tag bei 388,94 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,257 Vertex Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 140,79 USD, da sich der Wert einer Vertex Pharmaceuticals-Aktie am 24.08.2026 auf 547,59 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,79 Prozent erhöht.

Vertex Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 139,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at