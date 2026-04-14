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Vertex Pharmaceuticals Aktie

Vertex Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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Profitabler Vertex Pharmaceuticals-Einstieg? 14.04.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vertex Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Vertex Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Vertex Pharmaceuticals-Aktie bei 333,52 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 29,983 Vertex Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vertex Pharmaceuticals-Papiers auf 440,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 194,11 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 31,94 Prozent vermehrt.

Vertex Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 111,19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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