Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Profitable Vertex Pharmaceuticals-Investition?
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28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Vertex Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Vertex Pharmaceuticals-Papier bei 460,83 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,700 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 479,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 394,29 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3,94 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Vertex Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 121,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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