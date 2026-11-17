Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Vertex Pharmaceuticals-Investition im Blick
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17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Vertex Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 434,02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,230 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 537,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,91 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 23,91 Prozent vermehrt.
Vertex Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 136,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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