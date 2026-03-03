NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Vertex Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Vertex Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 89,45 USD. Bei einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 111,794 Vertex Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 486,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54 335,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 443,35 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Vertex Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 122,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at