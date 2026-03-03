Vertex Pharmaceuticals Aktie

Vertex Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Vertex Pharmaceuticals-Anlage? 03.03.2026 16:05:13

NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Vertex Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Vertex Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 89,45 USD. Bei einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 111,794 Vertex Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 486,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54 335,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 443,35 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Vertex Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 122,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vertex Pharmaceuticals Inc.

mehr Nachrichten