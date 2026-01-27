NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Vertex Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 225,25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,444 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Vertex Pharmaceuticals-Papiers auf 476,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 211,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 111,69 Prozent vermehrt.

Am Markt war Vertex Pharmaceuticals jüngst 119,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at