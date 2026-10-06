NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Vertex Pharmaceuticals-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Vertex Pharmaceuticals-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 180,91 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,553 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 278,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 503,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 178,32 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Vertex Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 127,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at