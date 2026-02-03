Vertex Pharmaceuticals Aktie

WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

Rentable Vertex Pharmaceuticals-Anlage? 03.02.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Am 03.02.2016 wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 93,88 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,652 Anteilen. Die gehaltenen Vertex Pharmaceuticals-Anteile wären am 02.02.2026 5 027,80 USD wert, da der Schlussstand 472,01 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 402,78 Prozent angezogen.

Insgesamt war Vertex Pharmaceuticals zuletzt 119,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

