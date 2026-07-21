Vertex Pharmaceuticals Aktie

Vertex Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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Lohnender Vertex Pharmaceuticals-Einstieg? 21.07.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 21.07.2016 wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Vertex Pharmaceuticals-Anteile an diesem Tag bei 93,21 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,728 Vertex Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 20.07.2026 5 155,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 480,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 415,50 Prozent erhöht.

Vertex Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 123,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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