NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Vertex Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Vertex Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 197,89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,505 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.07.2026 auf 480,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 242,69 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 142,69 Prozent angezogen.

Vertex Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 123,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at