NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Vertex Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Vertex Pharmaceuticals-Anteile bei 413,37 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Vertex Pharmaceuticals-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,419 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 460,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 114,23 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,42 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Vertex Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 117,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at