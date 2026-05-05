Vertex Pharmaceuticals Aktie

Vertex Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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Vertex Pharmaceuticals-Performance im Blick 05.05.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Vertex Pharmaceuticals-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Vertex Pharmaceuticals-Anteile bei 500,19 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,992 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.05.2026 auf 429,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 593,73 USD wert. Das entspricht einem Minus von 14,06 Prozent.

Am Markt war Vertex Pharmaceuticals jüngst 107,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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