NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (A)-Aktie Investoren gebracht.

Die Volvo (A)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STO gehandelt. Zum Handelsende stand das Volvo (A)-Papier an diesem Tag bei 92,75 SEK. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,782 Volvo (A)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 323,80 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 491,11 SEK wert. Damit wäre die Investition 249,11 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Volvo (A) einen Börsenwert von 658,50 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at