Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Lohnender Volvo (A)-Einstieg?
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13.04.2026 10:03:42
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Volvo (A)-Anteilen via Börse STO ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 90,60 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,104 Volvo (A)-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.04.2026 360,26 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 326,40 SEK belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 260,26 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Volvo (A) belief sich jüngst auf 663,24 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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