Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Frühe Anlage
|
09.11.2026 10:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Volvo (A)-Papier an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 229,00 SEK. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 SEK in den Konzern investierten, besitzen nun 0,437 Volvo (A)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (A)-Aktie auf 314,80 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137,47 SEK wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,47 Prozent angewachsen.
Am Markt war Volvo (A) jüngst 640,47 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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