NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Volvo (A) gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Volvo (A)-Aktie an der Börse STO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Volvo (A)-Aktie bei 232,40 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in das Volvo (A)-Papier investiert hätte, hätte er nun 43,029 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 631,67 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Anteils am 09.10.2026 auf 316,80 SEK belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36,32 Prozent angezogen.

Volvo (A) war somit zuletzt am Markt 643,94 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at