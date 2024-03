NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 5 Jahren eingebracht

Am 11.03.2019 wurde die Volvo (A)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 136,00 SEK wert. Hätte ein Anleger 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (A)-Aktie investiert, befänden sich nun 7,353 Volvo (A)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.03.2024 auf 301,80 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 219,12 SEK wert. Das entspricht einem Plus von 121,91 Prozent.

Alle Volvo (A)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 614,71 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at