NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Volvo (A) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Volvo (A)-Papier an der Börse STO ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 97,30 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,028 Volvo (A)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 334,43 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Papiers am 25.09.2026 auf 325,40 SEK belief. Damit wäre die Investition 234,43 Prozent mehr wert.

Der Volvo (A)-Wert an der Börse wurde auf 661,51 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at