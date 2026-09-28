Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Volvo (A)-Performance
|
28.09.2026 10:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Volvo (A)-Papier an der Börse STO ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 97,30 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,028 Volvo (A)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 334,43 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Papiers am 25.09.2026 auf 325,40 SEK belief. Damit wäre die Investition 234,43 Prozent mehr wert.
Der Volvo (A)-Wert an der Börse wurde auf 661,51 Mrd. SEK beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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