NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Volvo (A) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 17.08.2023 wurden Volvo (A)-Anteile via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 230,00 SEK wert. Bei einem Volvo (A)-Investment von 100 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,435 Volvo (A)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 147,91 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 340,20 SEK belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,91 Prozent gesteigert.

Der Volvo (A)-Wert an der Börse wurde auf 692,43 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at