Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Volvo (A)-Anlage im Blick
|
17.08.2026 10:04:12
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 17.08.2023 wurden Volvo (A)-Anteile via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 230,00 SEK wert. Bei einem Volvo (A)-Investment von 100 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,435 Volvo (A)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 147,91 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 340,20 SEK belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,91 Prozent gesteigert.
Der Volvo (A)-Wert an der Börse wurde auf 692,43 Mrd. SEK beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (A)
Analysen zu Volvo AB (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (A)
|30,84
|-0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.