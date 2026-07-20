NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (A)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Volvo (A)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 20.07.2023 wurde das Volvo (A)-Papier an der Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendete die Volvo (A)-Aktie bei 234,00 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,735 Anteilen. Die gehaltenen Volvo (A)-Anteile wären am 17.07.2026 14 487,18 SEK wert, da der Schlussstand 339,00 SEK betrug. Damit hätte sich das Investment um 44,87 Prozent vermehrt.

Alle Volvo (A)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 689,12 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at