Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Lukrativer Volvo (A)-Einstieg?
|
30.03.2026 10:03:40
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Volvo (A)-Papier an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Volvo (A)-Aktie betrug an diesem Tag 220,40 SEK. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 SEK in die Volvo (A)-Aktie investierten, hätten nun 4,537 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Volvo (A)-Papiere wären am 27.03.2026 1 360,25 SEK wert, da der Schlussstand 299,80 SEK betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,03 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Volvo (A) eine Börsenbewertung in Höhe von 610,93 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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