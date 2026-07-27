Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Lohnende Volvo (A)-Anlage?
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27.07.2026 10:04:12
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Volvo (A)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 211,40 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,473 Volvo (A)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 167,93 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Anteils am 24.07.2026 auf 355,00 SEK belief. Mit einer Performance von +67,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Volvo (A) eine Marktkapitalisierung von 722,37 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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