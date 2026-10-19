Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Rentables Volvo (A)-Investment?
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19.10.2026 10:04:18
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Volvo (A)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs des Volvo (A)-Papiers betrug an diesem Tag 204,40 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,489 Volvo (A)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (325,00 SEK), wäre die Investition nun 159,00 SEK wert. Das entspricht einer Zunahme von 59,00 Prozent.
Jüngst verzeichnete Volvo (A) eine Marktkapitalisierung von 660,44 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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