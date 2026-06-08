Volvo AB Aktie

Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Volvo (A)-Performance im Blick 08.06.2026 10:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (A)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Volvo (A)-Einstiegs gewesen.

Das Volvo (A)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs des Volvo (A)-Papiers betrug an diesem Tag 94,15 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in das Volvo (A)-Papier investiert hätte, hätte er nun 106,213 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 322,20 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 221,99 SEK wert. Damit wäre die Investition um 242,22 Prozent gestiegen.

Volvo (A) wurde am Markt mit 654,66 Mrd. SEK bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volvo AB (A)

mehr Nachrichten