NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (A)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Volvo (A)-Einstiegs gewesen.

Das Volvo (A)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs des Volvo (A)-Papiers betrug an diesem Tag 94,15 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in das Volvo (A)-Papier investiert hätte, hätte er nun 106,213 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 322,20 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 221,99 SEK wert. Damit wäre die Investition um 242,22 Prozent gestiegen.

Volvo (A) wurde am Markt mit 654,66 Mrd. SEK bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at